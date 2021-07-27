В 2022 г. в Пестравском районе капитально отремонтируют дорогу

Региональный минтранс определился с подрядчиком, который капитально отремонтирует дорогу "Пестравка — Майский" — Тяглое Озеро, расположенную в Пестравском районе.

Начальная цена контракта составляла 121,2 млн рублей, однако победитель торгов, ООО "Атлант — СК" предложило выполнить работы за 109 млн рублей. Завершить капремонт планируется до 1 августа 2022 года.

Общая длина двухполосного ремонтируемого участка — 3,73 км. Подрядчик должен будет также установить 5 искусственных сооружений и 42 опоры для наружного освещения.