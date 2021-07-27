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Банк "Открытие": котировки железной руды поддержит потребление

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research":

"Цены на железную руду (CFR Китай) достигли $197,3/т, снизившись c 19 июля на 7,6%. Это произошло на фоне неопределенности в перспективах спроса на данный сырьевой актив.

Основная причина снижения цен — рост вероятности появления профицита сырья в краткосрочной перспективе. Китай продолжает вводить ограничение на производство стали, в то время как предложение из Австралии и Бразилии увеличивается. Учитывая, что крупнейшие поставщики железной руды не изменили своих производственных ориентиров на 2021 г., во второй половине текущего года по сравнению с первой ожидается существенный рост мирового экспорта. Предполагается, что уже в июле 2021 г. объем экспорта железной руды из Австралии, Бразилии и ЮАР может зафиксировать новый рекордный уровень.

Тем временем власти Китая усилили давление на производителей стали, чтобы добиться цели по ограничению производства металла на уровне 2020 г. — 1 065 млн т. Так, некоторым производителям в китайских провинциях Цзянсу, Фуцзянь и Юньнань местные регуляторы приказали сократить производство.

На текущей неделе участники рынка ожидают, что потребление железной руды будет выше объема новых поставок. Это поддержит котировки сырья на биржах в Китае и позволит ценам частично восстановиться".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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