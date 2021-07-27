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Россельхозбанк на 69% увеличил объем льготного кредитования АПК за 1 полугодие 2021 года

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За I полугодие 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 848,2 млрд рублей кредитных средств, на 14,3% превысив результат за I полугодие 2020 года. Из них 318,1 млрд рублей, или 37,5%, заемщики получили по льготной ставке. В текущем году объем льготного кредитования вырос на 69,3%, а его доля в выдачах — на 12,2 процентных пункта.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В I полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Россельхозбанк увеличил кредитование крупного бизнеса на 13,8% до 623,6 млрд рублей, среднего, малого и микробизнеса — на 3,5% до 137,0 млрд рублей. За тот же период выдачи средств жителям сельских территорий увеличились на 42,7% до 87,5 млрд рублей.

Заёмные средства направляются как на инвестиционные цели (строительство, модернизация и реконструкция овощехранилищ и животноводческих комплексов, приобретение техники и животных), так и на пополнение оборотных средств. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев.

"Россельхозбанк инвестирует в развитие АПК по всей стране — от небольших фермерских хозяйств до крупнейших агрохолдингов, работающих по принципу "от поля до прилавка". Наша доля в кредитовании сельского хозяйства — более 30% всего российского рынка, кредитный портфель уже превысил 1,8 трлн рублей. При этом у Россельхозбанка комплексный подход: мы не только постоянно наращиваем кредитование, в том числе льготное, но и продвигаем собственные цифровые сервисы, поддерживаем аграрное образование и новые технологии в АПК. Всё это позволяет нашим клиентам пользоваться лучшими продуктами и услугами на рынке, активно внедрять передовые агротехнологии, которые обеспечивают прорывной рост АПК", — отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

За 1 полугодие 2021 года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных работ 323,5 млрд рублей (+45,1% по сравнению с I полугодием 2020 года), из которых порядка 70% было предоставлено на льготных условиях.

Доля банка в финансировании сезонных работ возросла с 70% до 77%. В ряде регионов Россельхозбанк — единственный, кто кредитует это направление. Своевременная поддержка полевых работ — основа всего успеха агросезона.

В первом полугодии банк усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 258,5 млрд рублей (+46,6% к аналогичному периоду 2020 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось с начала года на 58 и составило 1 400 юридических лиц/групп компаний.

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