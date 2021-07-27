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ПСБ вступил в Ассоциацию развития финансовой грамотности

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ стал членом Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Вступление в членский состав Ассоциации позволит ПСБ масштабировать собственные инициативы в области финансового просвещения, а также развивать взаимодействие с экспертами Ассоциации и профессиональными участниками финансового рынка в части поддержки общественных проектов в сфере финансовой грамотности.

"Повышение уровня финансовой грамотности — один из важнейших аспектов социально-экономического развития страны и роста благосостояния граждан. ПСБ как опорный банк оборонно-промышленного комплекса России уже несколько лет реализует ряд проектов повышения финансовой грамотности среди сотрудников предприятий ОПК, силовых ведомств и военнослужащих. Наши программы не только помогают клиентам банка в принятии взвешенных финансовых решений, но и нацелены на развитие навыков долгосрочного планирования личных финансов, что в перспективе обеспечивает рост качества жизни и финансовую безопасность граждан. Обмен лучшими практиками в рамках АРФГ предоставит нашим клиентам дополнительные возможности для более детального знакомства с инструментами финансового рынка и инвестирования, а также позволит лучше ориентироваться в общем потоке информации, касающейся финансовой грамотности", — отметила руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева, курирующая программу повышения финансовой грамотности.

"Сегодня все больше организаций понимают значимость повышения финансовой грамотности. Они не только реализуют свои программы, но и готовы обмениваться опытом, участвовать в совместных проектах и поддерживать общественные инициативы. Мы рады, что ПСБ вошел в число членов Ассоциации. Благодаря их участию мы сможем усилить нашу работу с такой приоритетной аудиторией, как военнослужащие, сотрудники ОПК и силовые ведомства. Системная и скоординированная работа в сфере финансового просвещения, уверен, приведет к еще большим успехам. Вместе мы сможем многое", — подчеркнул Вениамин Каганов, директор АРФГ.

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