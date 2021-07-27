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Кредит наличными банка "Открытие" признан одним из лучших на рынке

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" вошел в тройку банков с лучшими условиями для оформления кредита наличными в июне 2021 года, по версии финансового маркетплейса "Выберу.ру". Получить необходимую сумму клиенты банка могут по ставке от 5,5% годовых на весь срок кредитования.

Аналитики "Выберу.ру" сравнили условия предоставления потребительских кредитов у ТОП-50 банков по объемам кредитования и выбрала 20 лучших. При составлении рейтинга учитывались надежность банка, размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования, если оно необходимо, сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. По данным параметрам кредит банка "Открытие" признан одним из лучших на рынке.

Кредит наличными в банке "Открытие" можно оформить по ставке от 5,5% годовых. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. Подать заявку на кредит можно как в офисе банка, так и онлайн, решения банк примет за 3 минуты. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 3% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.

Полный список всех условий и преимуществ потребительского кредита доступен на сайте банка.

Выберу.ру входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов России и регулярно публикует рейтинги финансовых продуктов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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а где-же все-таки деньги?

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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

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