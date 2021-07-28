Создано новое межрегиональное управление на транспорте СК РФ, куда вошел Самарский следственный отдел

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В среду, 28 июля, на базе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ путем присоединения Уральского следственного управления на транспорте СК РФ образовали Центральное межрегиональное следственное управлениу на транспорте СК РФ. Об этом сообщил вновь назначенный старший помощник руководителя нового управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ подполковник юстиции Дмитрий Захаров, ранее работавший на аналогичной должности в Приволжском СУТ СК РФ.