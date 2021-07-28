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Создано новое межрегиональное управление на транспорте СК РФ, куда вошел Самарский следственный отдел

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 июля, на базе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ путем присоединения Уральского следственного управления на транспорте СК РФ образовали Центральное межрегиональное следственное управлениу на транспорте СК РФ. Об этом сообщил вновь назначенный старший помощник руководителя нового управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ подполковник юстиции Дмитрий Захаров, ранее работавший на аналогичной должности в Приволжском СУТ СК РФ.

В структуру вновьсозданного управления вошел ряд следственных отделов на транспорте, в том числе Самарский.

Руководителем Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России назначен полковник юстиции Анатолий Митин, который ранее занимал должность руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Как пояснил Дмитрий Захаров, в компетенцию Центрального МСУ на транспорте СК РФ входит прием, регистрация, проверка сообщений, расследование уголовных дел о преступлениях сфере движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспорта, а также таможни в Приволжском и Уральском транспортных округах.

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