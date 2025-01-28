Владимиру Путину показали макет новой модели АвтоВАЗа "Т-134"

Во время визита президента РФ Владимира Путина на АвтоВАЗ ему представили перспективные модели автомобилей, выпускаемых на заводе, в том числе полноприводный электромобиль "е-Нива", макеты новых городских кроссоверов "Б+ кросс" и "Т-134", минивэна "Б-Вэн". Об этом сообщает сайт Кремля.
Также главе государства продемонстрировали предсерийный автомобиль "Лада Искра". Модель создана на новой высокотехнологичной платформе и выпускается в трех модификациях кузова: седан, универсал и универсал-кросс. Старт серийного производства намечен на апрель 2025 года.
Президент кратко побеседовал с работниками предприятия.
Последние комментарии
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