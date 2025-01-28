Владимиру Путину показали макет новой модели АвтоВАЗа "Т-134"

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Во время визита президента РФ Владимира Путина на АвтоВАЗ ему представили перспективные модели автомобилей, выпускаемых на заводе, в том числе полноприводный электромобиль "е-Нива", макеты новых городских кроссоверов "Б+ кросс" и "Т-134", минивэна "Б-Вэн". Об этом сообщает сайт Кремля.