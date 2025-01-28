Владимир Путин приехал на АвтоВАЗ

Владимир Путин прибыл в Самарскую область с рабочей поездкой, которую он начал с посещения АвтоВАЗа, сообщает официальный Телеграм-канал Кремля.
"Владимиру Путину показали предсерийный автомобиль "Лада Искра", старт производства которого намечен на апрель 2025 года", - указывается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 28 января, президент РФ посетит в Тольятти ряд мероприятий, в том числе совещание по развитию беспилотной авиации.
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