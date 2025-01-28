Владимир Путин 28 января посетит Тольятти

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 января, проведет в Тольятти совещание по развитию беспилотной авиации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, рассказывая о его планах на день.

"Будет вступительное слово Путина в открытом режиме. Затем в закрытом режиме [вице-премьер РФ Виталий] Савельев доложит о беспилотных системах гражданского назначения, [спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития] Дмитрий Николаевич Песков расскажет о новых подходах в развитии беспилотных систем, [глава Минобрнауки Валерий] Фальков расскажет о новых подходах в образовании в сфере беспилотных систем", - отметил Песков на брифинге.

По его словам, в графике у президента также есть другие мероприятия, в том числе касающиеся отечественного автомобилестроения.