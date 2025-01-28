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Владимир Путин: "В Тольятти тоже возможно строительство кампуса"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти может появиться современный кампус. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на АвтоВАЗ 28 января.

Фото: kremlin.ru

Во время общения с коллективом завода прозвучал вопрос о возможности строительства вузовского кампуса в Тольятти.

"У нас запланировано строительство 25 таких кампусов по всей стране. И один такой проект реализуется в Самаре. Там достаточно большой, я сейчас боюсь ошибиться в цифрах, но для проживания студентов предусмотрено больше половины из возводимых площадей. Эта тема мне хорошо известна, потому что я этим занимаюсь с коллегами из правительства. Это у нас 25 кампусов. А следующий этап должен быть до 2036 года. Мы сейчас уже начинаем подбор новых мест для размещения этих корпусов. В принципе, и в Тольятти тоже возможно строительство такого кампуса. Что касается Самары, он должен быть межрегиональным, кстати говоря, затрагивая и потребности Тольятти. Но можно и для Тольятти отдельный сделать кампус. Он может попасть в следующую программу. Но нужно только своевременно оставить соответствующую заявку", - приводится ответ президента в стенограмме на сайте Кремля.

Напомним, идет проработка проекта межвузовского кампуса, который планируется построить около стадиона "Самара Арена" к 2027 году. Концессионное соглашение между правительством региона и "ПроШколой" (дочерней структурой ВЭБ.РФ) было подписано на Питерском международном экономическом форуме в 2023 году. Планируется, что жить, учиться и работать здесь смогут не менее чем 5 тыс. студентов, аспирантов и педагогов.

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