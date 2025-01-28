Владимир Путин: "В Тольятти планируем формировать кластер беспилотной авиации"

В Тольятти планируется создать кластер беспилотной авиации. Об этом во вторник, 28 января, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотных авиационных систем, которое он провел во время визита в город.

"Отмечу, что центр в Тольятти, где мы сейчас находимся, планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации, чтобы город стал одним из флагманов развития этой передовой индустрии не только в России, но и в мире, что создаст дополнительные условия для роста всего региона, для самореализации талантливой, целеустремленной молодежи. Это крайне важное человеческое, общественное измерение всех нацпроектов технологического лидерства. Конечно, будем этим серьезно заниматься", - приводятся слова президента в стенограмме на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что конкуренция в сфере БПЛА в мире острая, и, чтобы к 2030 г. Россия входила в число мировых технологических лидеров, следует кардинально ускорить развитие отрасли.

"Соответствующие решения должны быть приняты как можно быстрее, все ключевые мероприятия должны быть обеспечены соответствующим финансированием", - поручил глава государства.