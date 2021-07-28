"Крылья Советов" ведут переговоры с Гленном Бейлом

"Крылья Советов" интересуются правым защитником клуба из высшей лиги Нидерландов "Эммене" Гленном Бейлом. По данным издания rtvdrenthe.nl, 26-летний Бейл ведет переговоры с самарским клубом.

Портал transfermarkt.ru оценивает стоимость футболиста в 1 млн евро.

Бейл провел в нидерландской высшей лиге 87 матчей, забив пять мячей и отдав 14 голевых передач.