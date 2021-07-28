ФАС оштрафовала "Газпром газораспределение Самара" на 600 тыс. рублей

В середине июля областная ФАС вынесла постановление о штрафе в 600 тыс. рублей в отношении ООО "Газпром газораспределение Самара" (ГРО) в связи с нарушением правил технологического подключения к сетям газораспределения. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ФАС установили, что в декабре 2020 г. житель обратился в ГРО с заявкой о технологическом подключении жилого дома к сетям газораспределения, находящегося в с. Малая Рязань.

ГРО направило проект договора заявителю. Согласно документу, размер платы за подключение объекта капитального строительства составил 1,694 млн рублей, из которых 1,632 млн рублей было заложено на оплату проектно-изыскательных и кадастровых работ, не предусмотренных техническими условиями. Кроме того, ООО включило в проект договора дополнительные услуги и обязательства, которые не предусмотрены правилами подключения.

Заявитель, не согласившись с условиями, не подписал договор и обратился с жалобой в антимонопольный орган.

В ФАС установили, что компания "Газпром газораспределение Самара" нарушила несколько пунктов из Правил технологического подключения. Это привело к административной ответственности.

"13 июля Самарским УФАС России были вынесены постановления в отношении ООО "Газпром газораспределение Самара" и должностного лица в размере 600 тысяч и 10 тысяч соответственно, — отмечается в сообщении. — В ходе указанных разбирательств ООО "Газпром газораспределение Самара" предоставило проект договора заявителю, предварительный расчет размера платы составил 74 129 рублей 53 коп.".