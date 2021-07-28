В Самарской области опять рекордное число заразившихся коронавирусом

В среду, 28 июля, в Самарской области в очередной раз зафиксировали рекордное количество заразившихся коронавирусом за сутки.
Выявлено 370 заражений. Предыдущий рекорд — 337 заболевших был установлен 27 июля.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 74 984 человека. 69 977 их них уже выздоровели, в том числе 251 человек — за последние сутки.
12 зараженных погибли за сутки, а всего — 2600.
Во всей России за сутки подтвердилось 22 420 новых заражений, а за весь период пандемии — 6 195 232. Выздоровели 5 547 529 человек, за последние сутки — 20 579. Умерли за сутки 798 зараженных, а всего — 156 178.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.