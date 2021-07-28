В Самарской области опять рекордное число заразившихся коронавирусом

В среду, 28 июля, в Самарской области в очередной раз зафиксировали рекордное количество заразившихся коронавирусом за сутки.

Выявлено 370 заражений. Предыдущий рекорд — 337 заболевших был установлен 27 июля.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 74 984 человека. 69 977 их них уже выздоровели, в том числе 251 человек — за последние сутки.

12 зараженных погибли за сутки, а всего — 2600.

Во всей России за сутки подтвердилось 22 420 новых заражений, а за весь период пандемии — 6 195 232. Выздоровели 5 547 529 человек, за последние сутки — 20 579. Умерли за сутки 798 зараженных, а всего — 156 178.