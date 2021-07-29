В Тольятти злоумышленника, ограбившего пенсионерку, вычислили по татуировке на руке

Накануне вечером в полицию Тольятти обратилась местная пожилая жительница. 75-летняя пенсионерка сообщила, что несколько минут назад неизвестный сорвал с ее шеи цепочку и скрылся, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Она пояснила, что сидела на скамейке возле своего подъезда, когда к ней подошел незнакомый молодой человек и под разными предлогами стал просить телефон. Пенсионерка, не желая общаться с незнакомцем, попыталась уйти, но тот внезапно сорвал с ее шеи ювелирное украшение и убежал.

Сотрудники уголовного розыска установили владельцев автомобилей с регистраторами, находящихся во дворе, опросили их и изъяли видеозаписи, на которых запечатлен предполагаемый злоумышленник. Главной приметой стала цветная татуировка на руке. По ней был опознан подозреваемый — ранее судимый за кражу, незаконный оборот наркотиков и неправомерное завладение автотранспортом 28-летний тольяттинец, проживающий недалеко от места происшествия.

Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемого и через два дня задержали его возле одного из многоэтажных домов в Комсомольском районе.

Задержанный вину в содеянном правонарушении признал и пояснил, что похищенную цепочку сдал в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", мужчина находится под домашним арестом.