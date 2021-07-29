Во дворе Музея модерна выставят пейзажи Константина Головкина

В пятницу, 30 июля, в 18:00, во дворе Музея модерна в Самаре откроется выставка фотографий Константина Головкина (0+).
Гости познакомятся с фотографиями из альбома "Волга и Жигули" (из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина).
В начале 90-х годов XIX века Константин Павлович стал снимать вместе с известным профессиональным фотографом Александром Васильевым. Они выезжали на природу, чтобы запечатлеть виды Жигулей и Волги.
В конце XIX века фотографии, сделанные Головкиным, были объединены в несколько альбомов. Изображения из альбома "Волга и Жигули" покажут на выставке.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.