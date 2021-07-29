На матч "Крылья Советов" – "Спартак" пустят не более 500 человек

На матч второго тура премьер-лиги между "Крыльями Советов" и "Спартаком", который продет 30 июля на стадионе "Солидарность Самара Арена" будет допущено до 500 человек, включая участников матча.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области выступает против проведения домашних футбольных матчей ПФК "Крылья Советов" с участием зрителей в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Эта мера принята в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ Анны Поповой о допуске зрителей на спортивные события на основании показателей распространения COVID-19 в регионе за последние 14 дней.

Как сообщает сайт "Крыльев", доступ на стадион получат болельщики-владельцы абонементов на сезон 2021/22, у которых есть qr-код (на входе нужно будет предъявить сертификат профилактической прививки от COVID-19 или сертификат с qr-кодом о перенесенном заболевании, паспорт и абонемент). Проверка будет осуществляться на входе. Бумажные сертификаты без qr-кодов недействительны.

На стадионе болельщики с абонементами на трибуны В, С и D разместятся на трибуне С, с абонементами на трибуну А – на А, с абонементами на сектор VIP – на VIP. Все болельщики занимают места на нижнем ярусе.

Зрителям, пришедшим на матч, необходимо будет соблюдать дистанцирование и масочный режим.

Купленные ранее билеты на игру "Крылья Советов" – "Спартак" будут недействительны и подлежат возврату по месту приобретения. Получить возврат средств за билеты можно, подав заявление (с указанием данных о покупателе и билете: номер заказа, место, ФИО, сумму возврата) в точках продаж, где был куплен билет (при себе необходимо иметь паспорт) или на электронную почту: tickets@ks-samara.com (если вы купили билеты онлайн).

Матч "Крылья Советов" – "Спартак" будет показан в прямом эфире телеканала "Матч Премьер". Начало игры – в 20:00.