Каждый второй клиент ВТБ сбрасывает звонки телефонных мошенников

ВТБ провел опрос среди своих клиентов по вопросам телефонного мошенничества. Три четверти опрошенных заявили, что сталкивались со входящими звонками злоумышленников. При этом 45% из них стремятся сразу же закончить разговор, каждый пятый клиент банка сообщает о них в правоохранительные органы, а каждый четвертый начинает "троллить" мошенников во время разговора.

В этом году около 76% клиентов ВТБ лично сталкивались с телефонным мошенничеством. В большинстве случаев им поступало несколько звонков. Только каждый десятый отметил, что ему звонили лишь один раз. При этом у каждого второго участника опроса на смартфоне установлена защита от нежелательных звонков.

По данным опроса, в половине случаев клиенты равнодушно реагировали на звонки от мошенников. Каждого четвертого такие звонки раздражают, а еще 27% воспринимают их как повод "потроллить" "специалистов службы безопасности" или "колл-центра" банка. Несмотря на предупреждение об активности мошенников, подавляющее большинство (84%) отвечали на звонок, даже если видели предупреждение о нежелательном номере. Однако 45% адресатов звонков злоумышленников стремились сразу же закончить разговор.

67% клиентов ВТБ, лично столкнувшихся с действиями мошенников, активно реагируют на данную ситуацию: обсуждают ее со знакомыми, перезванивают в банк, блокируют номер телефона, предупреждают близких и пр. Четверть сообщают об этом в банк или правоохранительные органы.

"В России активность телефонных мошенников, маскирующихся под специалистов крупнейших банков, продолжает увеличиваться, сегодня с ними сталкиваются уже три четверти клиентов. Отрадно, что значительная часть из них воспринимает такие звонки грамотно — либо прекращает разговор, либо сообщает в правоохранительные органы или банк, либо просто "троллит". Для защиты всех клиентов специалисты ВТБ на постоянной основе совершенствуют методы защиты клиентских данных, стараясь минимизировать риск передачи личных данных от клиента к мошеннику. Важно помнить, что главным оружием в борьбе с телефонными злоумышленниками является максимальная бдительность в любое время", — комментирует Сергей Дырин, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля.

ВТБ провел опрос с 8 по 14 июля среди 1030 розничных клиентов банка в возрасте от 18 лет.

Ранее ВТБ выяснил, что мошенники концентрируют свою активность в будние дни. Максимальное количество звонков совершается по вторникам с 11.00 до 14:00. Чуть менее активны злоумышленники в среду, четверг, понедельник и в пятницу. По выходным злоумышленники существенно снижают свою активность.