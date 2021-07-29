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Банк "Открытие": ФРС сделала новый шаг к сокращению объемов покупок облигаций

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"По итогам июльского заседания ФРС сохранила ставку на уровне 0-0,25%. Также был сохранен объем покупок активов объемом $120 млрд, из которых $80 млрд приходится на казначейские облигации и $40 млрд — на облигации ипотечных агентств.

По итогам декабрьского заседания ФРС заявила, что покупки активов на баланс регулятора продолжатся вплоть до значительного прогресса в достижении полного уровня занятости и целевого уровня инфляции. Вчера же американский центробанк констатировал, что такой прогресс есть. Таким образом, ФРС сделала еще один шаг в сторону подготовки финансовых рынков к началу сокращения объемов покупок облигаций. В то же время на пресс-конференции было заявлено, что конкретные сроки пока не обсуждались и будут зависеть от данных по экономической статистике.

Также ФРС объявила о запуске двух новых постоянных механизмов РЕПО: Standing Repo Facility и FIMA Repo Facility. В рамках первого механизма стоимость фондирования под казначейские облигации и облигации ипотечных агентств составит не менее 0,25%, а лимит ФРС по операциям механизма составляет $500 млрд. Цель второго механизма — обеспечить доступ к долларовой ликвидности иностранным центральным банкам и международным финансовым институтам по ставке 0,25% с лимитом на одного контрагента не более $60 млрд. Потребность финансовых рынков в этих механизмах в условиях избытка ликвидности отсутствует — таким образом, ФРС создала готовый механизм предоставления ликвидности на случай рыночных стрессов.

Итоги заседания были ожидаемы и не привели к существенному всплеску волатильности на финансовых рынках. ФРС по-прежнему позитивно оценивает темпы восстановления экономической активности и рынка труда, а также считает, что ускорение инфляции в США временно и вызвано эффектом базы и временным дисбалансом спроса и предложения вследствие пандемии. Следующим событием в календаре ФРС, когда могут быть объявлены планы о корректировке монетарной политики, станет ежегодный симпозиум центральных банкиров в Jackson Hole 26–28 августа".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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