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Клиенты ВТБ Онлайн смогут менять валюту по заданному курсу

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн появился сервис автообмена валюты для клиентов с пакетами услуг "Привилегия" и "Прайм". С помощью него пользователи могут указать конкретный обменный курс, по которому они хотят купить или продать валюту — доллар, евро и ряд других. Когда курс на рынке достигнет необходимого для конвертации значения с учетом спреда банка, операция по обмену валюты будет выполнена автоматически.

Теперь клиенты ВТБ смогут обменивать валюту автоматически — им не придется следить за курсом, чтобы выгодно обменять деньги. Одновременно можно создавать до 10 заявок на обмен от 1 000 до 100 000 долларов, сроком действия до 30 дней. При этом любую заявку можно легко и быстро отменить онлайн в приложении.

"Мы высоко ценим время наших клиентов, поэтому рады запустить для них услугу автоматического обмена валют в приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн. Новый сервис позволит существенно повысить удобство совершения валютообменных операций и качество обслуживания пользователей в целом — а это приоритетное направление нашего развития. Мы рассчитываем, что благодаря услуге автообмена клиенты увеличат число транзакций по обмену валют на 5%", — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

"Создавая новые продукты и удобные сервисы, мы стремимся к предоставлению клиентам банка максимально эффективных и одновременно простых в использовании финансовых инструментов. Без лишних сложностей и не совершая дополнительных операций, сервис "Автообмен" позволяет нашим клиентам воспользоваться возможностью размещения ордера на покупку или продажу валюты по заданному курсу в ВТБ Онлайн", — отметил заместитель руководителя департамента продаж продуктов финансового рынка — начальник управления продаж конверсионных и процентных инструментов, вице-президент Даниэль Хайндль.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, клиентам нужно зайти в ВТБ Онлайн, в разделе "Платежи" выбрать пункт "Между своими счетами", а затем выбрать опцию "Установить автообмен" и далее следовать инструкциям.

Гид потребителя

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