Директора самарской фирмы обвиняют в сокрытии 60 млн руб. от налоговой

В Самаре завершилось расследование уголовного дела директора ООО, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

По версии следствия, с июля 2017 г. по январь 2018 г. предприниматель включал ложные сведения в налоговые декларации и с помощью фиктивных договоров подряда занижал налогооблагаемую базу НДС. В итоге бюджет РФ не получил более 60 млн рублей.

Кроме того, с июля 2017 г. по декабрь 2018 г. обвиняемый легализовал эти деньги.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.