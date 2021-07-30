РГС Банк предложил клиентам карту премиальную для путешествий Gran Turismo

РГС Банк совместно с одним из крупнейших российским онлайн-сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip объявили о запуске совместной дебетовой карты для путешественников Gran Turismo. Карта выпускается в премиальной категории Black Edition платежной системы Masterсard и позволяет экономить уже с первой покупки за счет широкой программы бонусов и скидок: можно просто копить бонусные баллы и отдыхать дешевле.

Около 6,5 миллионов путешественников сегодня планируют свои поездки с помощью сайта и мобильного приложения OneTwoTrip. Через сервис можно приобретать авиабилеты более 800 авиакомпаний; бронировать отели, хостелы и апартаменты по всему миру (более 2 000 000 вариантов размещений); покупать билеты на автобусы и поезда по России, СНГ и Европе; брать авто в аренду у 1500 прокатных компаний в 174 странах мира и приобретать экскурсии по России и крупнейшим городам мира (от 8000 вариантов досуга).

Карта Gran Turismo станет идеальным решением для планирующих свой отдых россиян, поскольку позволит частично или полностью компенсировать накопленными бонусами любые услуги на сайте OneTwoTrip. Держателям карты доступно ежемесячное начисление до 10% бонусами при оплате на тревел-портале авиа- и ж/д билетов, аренды авто и отелей по всему миру, до 5% — на остаток по карте при торговом обороте от 10 000 рублей и до 1,5% — за покупки по карте от 5000 рублей. Один бонус соответствует одному рублю РФ, при этом по карте не установлены какие-либо ограничения по выплате бонусного кешбэка.

Карта может быть оформлена как в отделении РГС Банка, так и дистанционно, с бесплатной доставкой на дом в 70 субъектах РФ. После оформления карты для использования бонусов необходимо привязать ее к профилю в личном кабинете на сайте rgs.onetwotrip.com. Далее останется лишь расплачиваться картой, получать бонусные баллы и тратить их на следующие поездки на сайте OneTwoTrip.

Для удобства клиентов по карте доступна опция "Тест-драйв" РГС Банка: в течение трех месяцев можно не платить за обслуживание, чтобы оценить все преимущества нового продукта. При этом функционал карты доступен в полном объеме — как начисление бонусов, так и привилегии от платежной системы Mastercard, в том числе бесплатная программа доступа в бизнес-залы аэропортов Lounge Key. По истечении периода тест-драйва, если клиент примет решение продолжить пользование картой, будет включено условно бесплатное обслуживание. Комиссия не будет взиматься при ежемесячном обороте по карте от 15 000 рублей при оплате покупок в торгово-сервисных предприятиях, в ином случае стоимость обслуживания составит 149 рублей в месяц.

Среди прочих преимуществ карты — мгновенные переводы по номеру телефона без комиссии через Систему быстрых платежей и бесплатное снятие (Открытие, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк) и пополнение (Открытие, ВТБ, Альфа-Банк) наличных в партнёрской банкоматной сети по всей стране, а также снятие без комиссии за рубежом наличных средств до 25 000 рублей в месяц.

Управлять картой можно через Интернет-банк или в мобильном приложении. Кроме того, полученный с картой личный кабинет в ДБО открывает доступ к целому перечню продуктов: дистанционное открытие вкладов и накопительных счетов, платежи и переводы в пользу третьих лиц, конверсионные операции, плановое и досрочное погашение кредитов и многое другое.