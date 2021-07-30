"Автобан" мирового уровня

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" обрел общероссийскую известность как строитель скоростных магистралей и активный участник рынка ГЧП. Знаковые проекты компании — ЦКАД-3 и ЦКАД-4, федеральные трассы М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-5 "Урал", М-7 "Волга", М-8 "Холмогоры" и М-11 "Нева". Сейчас силы компании сосредоточены на возведении скоростной магистрали М-12 "Москва — Казань" и обхода Тольятти.

Компетенции и оснащенность

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" строит системообразующие магистрали, мосты, эстакады и развязки более 50 лет. Высокопрофессиональные специалисты обеспечивают эффективную реализацию проектов на всех этапах жизненного цикла — от разработки концепции и обоснования инвестиций до ввода завершенного строительством объекта в эксплуатацию и последующей эксплуатации. В этом им помогают инновационные технологии, прекрасно оснащенные лаборатории, высокотехнологичное оборудование, современная спецтехника и собственные производственные мощности.

За более чем полувековую историю "Автобан" успешно выполнил свыше 200 контрактов с более чем 20 государственными заказчиками. С 2012 года холдинг становится активным игроком на тогда еще новом для строителей рынке государственно-частного партнерства. Компания успешно реализует долгосрочные инвестиционные соглашения (ДИС) и концессии, его партнерами становятся государственные компании федерального и регионального значения. В "Автобане" созданы службы, которые могут детально просчитать экономику проекта от возникновения идеи до финансовой эффективности на этапе выхода из проекта. Успешный ввод в эксплуатацию ЦКАД-3, досрочное строительство ЦКАД-4, реконструкция М-3 "Украина", строительство и реконструкция дороги в Республике Коми убеждают, что "Автобан" — один из самых надежных концессионеров. А многолетнее сотрудничество с ведущими российскими банками и фондами наряду с успешным опытом привлечения "длинных" заемных средств в инвестиционные проекты обеспечило холдингу репутацию надежного финансового партнера.

"Лучше всего мы разбираемся в тонкостях дорожного строительства, — отметил генеральный директор холдинга "Автобан" Алексей Андреев. — Но наши профессиональные компетенции значительно шире: мы можем не только инвестировать собственные средства, но и привлекать "длинные" заемные деньги банков и фондов развития. Например, для строительства ЦКАД-4 мы привлекли финансирование на общую сумму 35,8 млрд руб. на 17 лет от синдиката банков, а еще ранее для завершения ЦКАД-3 — 35,5 млрд руб., сроком до конца 2033 года".

На сегодняшний день "Автобан" входит в тройку лидеров РФ, реализующих дорожно-строительные проекты на основе ГЧП и по объему уплачиваемого налога, и по уровню собственной ресурсной базы, и по географической диверсификации. Заключая концессионное соглашение, заказчик может быть спокоен — объект будет сдан в срок, несмотря ни на какие обстоятельства. Учитывая, что протяженность региональных трасс в России более 508 тыс. км, что на порядок превышает длину федеральных, можно не сомневаться, что на ближайший десяток лет работой "Автобан" будет обеспечен.

ЦКАД — это

"Автобан" построил 200 из 336 километров ЦКАД — первой российской цифровой магистрали. Взяв на себя до 50 тыс. автомобилей в сутки, ЦКАД избавит МКАД и вылетные столичные магистрали от постоянных пробок и превратит столицу в более безопасный, удобный и комфортный для проживания мегаполис. Уже сейчас благодаря ЦКАД МКАД разгрузилась на 16%, а аварийность на том же МКАД сократилась на 15%.

Интеллектуальная транспортная система "Свободный поток" позволяет взимать плату за проезд на полной скорости — водителю не нужно ни останавливаться и ждать поднятия шлагбаума, ни даже притормаживать. Антенны DSRC автоматически списывают средства с лицевого счета при помощи транспондера, а если транспондера у водителя нет, то камера распознает госномер машины и оплатить проезд можно онлайн в течение пяти дней.

ЦКАД уже становится драйвером экономического развития Московской области. Объем частных инвестиций только на одном участке трассы, проходящем по территории Новой Москвы, эксперты оценивают в 250 млрд рублей. На прилегающих к трассе территориях планируется построить более 4 млн квадратных метров жилой, коммерческой и индустриальной недвижимости и планируется создать более 600 тыс. новых рабочих мест.

Не навреди — главная заповедь не только врача, но и строителя. Чтобы не навредить живой природе, "Автобан" построил на ЦКАД семь экодуков, установил сотни тысяч квадратных метров шумозащитных экранов и специальную защитную металлическую сетку. Экодук — специальный мост или тоннель для естественной миграции животных. Благодаря экодукам автомобильные магистрали не рассекают естественные места обитания лесных животных — они безопасно переходят проезжую часть. А задача защитной металлической сетки — уберечь лесных животных от попадания под колеса машин. Это гарантирует безопасность не только животным, но и водителям и пассажирам. Столкновение на дороге с оленем, лосем или кабаном грозит очень опасными последствиями, особенно если в машине маленькие дети.

На ЦКАД-4 "Автобан" открыл движение на 10 месяцев раньше срока. Для этого на стройплощадке круглосуточно трудились почти 4 000 человек и 680 единиц строительной техники.

"ЦКАД — один из наиболее остро необходимых нашей стране транспортных проектов, — считает генеральный директор холдинга Алексей Андреев. — Он включает Россию в главные международные коридоры — № 2 Лондон-Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород, № 9 Хельсинки-Санкт-Петербург-Москва-Киев-Восточная Европа и "Север-Юг" — Хельсинки-Москва-Нижний Новгород. Уже сейчас ЦКАД стал настоящим спасательным кругом для Москвы, задыхавшейся в пробках, поскольку ранее в МКАД упирался транзитный и большегрузный транспорт со всей Европы и России".

"Обход Тольятти"

Обход Тольятти — один из этапов международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". По сути, это возрождение знаменитого Великого шелкового пути.

"Это самый амбициозный проект развития российской транспортной инфраструктуры, — поясняет Алексей Андреев. — Прямое соединение двух стремительно растущих мировых экономик — Китая и Западной Европы — включает Россию в один из самых влиятельных транспортных коридоров. Он станет реальным конкурентом торговым маршрутам через Суэцкий канал и навсегда изменит карту мировых грузопотоков, станет удобной альтернативой перегруженному железнодорожному пути, придаст колоссальный импульс развитию логистики, инфраструктуры и деловых связей Евразийского континента и российских регионов".

Обход Тольятти — это 98 километров магистрали первой технической категории с тремя транспортными развязками и мост протяженностью 3,7 километров через Волгу. Первая техническая категория обозначает скоростную трассу с центральной разделительной полосой и не имеющую пересечений в одном уровне с автомобильными, железными дорогами, трамвайными путями и пешеходными переходами. Новый объезд города разгрузит плотину Жигулевской ГЭС, где сейчас можно попасть в многочасовую пробку даже в 3-4 часа ночи, и улицы Тольятти. Будет гораздо быстрее и проще попасть на территорию Особой экономической зоны "Тольятти", технопарка "Жигулёвская долина", АВТОВАЗа, и многих других предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации. Проект уже получил высокую оценку Организации Объединённых Наций и победил в номинации "Лучший ГЧП-проект в сфере автомобильных дорог" национальной премии в сфере инфраструктуры "РОСИНФРА".

На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 25%, к концу года этот показатель достигнет 40%. Завершение работ запланировано на конец 2023 года.