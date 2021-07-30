453 заболевших: очередной коронавирусный рекорд в Самарской области

В пятницу, 30 июля, в Самарской области зафиксировали 453 заражения коронавирусом. Это новое рекордное количество для региона.
Предыдущий рекорд по числу зараженных был поставлен 29 июля — 412 человек.
Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 75 849 человек. 2 624 из них скончались, в том числе 14 за последние сутки. 70 501 человек выздоровел, из них 264 — за сутки.
В России за сутки выявили 23 564 новых зараженных, а всего — 6 242 066. Выздоровели за сутки 20 485 пациентов, а за все время — 5 588 848. Погибли от коронавируса за сутки в РФ 794 человека, а всего — 157 771.
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ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((