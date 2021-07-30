453 заболевших: очередной коронавирусный рекорд в Самарской области

В пятницу, 30 июля, в Самарской области зафиксировали 453 заражения коронавирусом. Это новое рекордное количество для региона.

Предыдущий рекорд по числу зараженных был поставлен 29 июля — 412 человек.

Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 75 849 человек. 2 624 из них скончались, в том числе 14 за последние сутки. 70 501 человек выздоровел, из них 264 — за сутки.

В России за сутки выявили 23 564 новых зараженных, а всего — 6 242 066. Выздоровели за сутки 20 485 пациентов, а за все время — 5 588 848. Погибли от коронавируса за сутки в РФ 794 человека, а всего — 157 771.