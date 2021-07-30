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Клиенты группы банка "Открытие" могут дистанционного получить статус квалифицированного инвестора

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие Брокер" (входит в группу банка "Открытие") значительно упростил процедуру присвоения статуса квалифицированного инвестора для своих клиентов. Теперь его можно получить в личном кабинете на сайте и мобильном приложении "Открытие Брокер" в несколько кликов. Новый функционал позволит инвесторам не тратить время на поездку в офис для подачи документов и пользоваться всеми преимуществами финансовых рынков в любой точке мира.

Статус квалифицированного инвестора позволяет получить доступ к широкому спектру биржевых инструментов:

  • Структурные продукты — это готовые решения, направленные на максимально эффективную отработку определённого сценария на финансовом рынке.
  • Ценные бумаги, которые торгуются на американских биржах NYSE и NASDAQ.
  • ETF от крупных иностранных инвестиционных компаний.
  • Закрытые ПИФы.
  • Акции, депозитарные расписки и еврооблигации, которые обращаются на зарубежных биржах (NYSE, NASDAQ, XETRA, LSE).

Для получения этого статуса инвестор должен соответствовать одному из требований:

— владеть активами и финансовыми инструментами на сумму от 6 млн рублей;

— иметь опыт работы от двух лет в российской или иностранной компании, которая совершала сделки с ценными бумагами;

— получить диплом экономиста государственного образца;

— иметь торговый оборот по сделкам за последние четыре квартала от 6 млн рублей при частоте сделок — не реже 10 раз в квартал, минимум одна в месяц;

— получить квалифицированный сертификат специалиста финансового рынка, аудитора или страхового актуария, а также сертификаты определенных финансовых направлений.

Чтобы получить статус квалифицированного инвестора, клиентам "Открытие Брокер" необходимо зайти в личный кабинет или мобильное приложение (вкладка "Ещё" — "Моя информация"), выбрать основание для присуждения статуса, прикрепить необходимые документы и подтвердить подачу заявки.

"Динамика роста интереса россиян к финансовым рынкам не может не радовать профессиональных участников. Наши граждане почувствовали выгоду от инвестирования на финансовых рынках и продолжают активно вносить средства на брокерские счета. Однако многие приходят на биржу, практически не обладая базовыми представлениями об инвестировании. Статус квалифицированного инвестора позволит отгородить новичков от сложных инструментов и поспособствует росту числа опытных трейдеров. В то же время клиент, соответствующий требованиям для присвоения этого статуса, не должен испытывать проблем с его получением. Новый функционал личного кабинета и мобильного приложения позволит нашим клиентам существенно упростить процесс присвоения статуса и значительно расширить диверсификацию инвестиционного портфеля", — говорит генеральный директор "Открытие Брокер" Юрий Маслов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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