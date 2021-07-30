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Зарплатными проектами сегодня никого не удивить — многие кредитно-финансовые организации перечисляют заработную плату на индивидуальные карты клиентов. Однако выбирая банк, надо обратить внимание на дополнительные сервисы. Именно они меняет качество жизни.