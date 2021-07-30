Зарплатными проектами сегодня никого не удивить — многие кредитно-финансовые организации перечисляют заработную плату на индивидуальные карты клиентов. Однако выбирая банк, надо обратить внимание на дополнительные сервисы. Именно они меняет качество жизни.
Зарплатный на Сбере — не просто деньги
САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.