Пострадавшая при столкновении гидроциклов у Самары была пассажиркой одного из них

Проверку по факту столкновения гидроциклов под Самарой, при котором пострадала 24-летняя девушка сейчас проводят сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, ЧП произошло 27 июля, около 21:00, в протоке р. Волги, напротив 9-й просеки Самары.

В результате столкновения двух гидроциклов пострадала пассажирка одного из них.

"Водителей гидроциклов, а также транспорта на месте происшествия не было, — отметили в Средневолжском управлении МВД России на транспорте. — Девушку с множественными травмами очевидцы переправили на берег. "Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу".

Правоохранители уже установили всех участников происшествия. По факту случившегося ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.