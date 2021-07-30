Самарцы смогут разработать мерч для музея им. Алабина

В Самаре 4–6 августа пройдет воркшоп "Новый сувенир Музея имени Алабина" (12+). Участвовать в нем может каждый.
Новую сувенирную продукцию разработают российские дизайнеры и самарские эксперты. Организаторы приглашают к участию специалистов, которым интересна тема музейного сувенира — дизайнеров, архитекторов, художников, журналистов и людей других творческих профессий.
Руководитель семинара, дизайнер Александр Уваров, обещает провести с участниками серию мозговых штурмов. Часть появившихся в результате идей адаптируют к производству. Экспертами семинара также выступят дизайнер экспозиций Антонио Вильчес-Ногерол, графический дизайнер, экс арт-директор Парка Горького Алексей Баранов и дизайнер, аналитик Светлана Липкина.
Заявиться на участие в семинаре можно по ссылке.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.