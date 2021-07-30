"Крылья Советов" уступили "Спартаку" с минимальным счетом

В пятницу, 30 июля, в матче второго тура премьер-лиги "Крылья Советов" сыграли с московским "Спартаком" на стадионе "Солидарность Самара Арена".

По сравнению с матчем предыдущего тура, против "Ахмата", в стартовом составе "КС" произошли два изменения. Вместо Данилы Липового вышел Роман Ежов, а вместо Никиты Чернова — Сергей Божин, который играл с капитанской повязкой. Из-за различных повреждений в матче не приняли участие Дмитрий Кабутов, Дмитрий Прищепа и Данила Смирнов.

Зрителей на стадионе из-за ковидных ограничений было не более 500. Группа преданных самарских болельщиков, расположившись на трибуне за воротами, активно поддерживала команду весь матч. Не остались без фанов и москвичи — поддержка "Спартака" в составе примерно 70 человек была ощутима.

Через 25 минут после начала матча "Крылья" произвели вынужденную замену — вместо травмированного Дениса Якубы на поле вышел Данил Пруцев. И спустя шесть минут "Спартак" организовал довольно опасную атаку, которая завершилась ударом Романа Зобнина — мяч прошел недалеко от левой штанги. Через пару минут ответный удар нанес тоже 47-й, только уже в составе "Крыльев" — после удара Сергея Божина мяч также пролетел рядом с левой штангой ворот соперника.

За полминуты до конца первого тайма Антон Зиньковский подбежал к Ивану Ломаеву ругаться, видимо, недовольный тем, что вратарь долго вводит мяч в игру. Конфликт быстро уладил капитан Сергей Божин.

На перерыв команды ушли так и не открыв счёт.

На 48-й минуте "Спартак" разыграл опасный штрафной, назначенный за фол Юрия Горшкова, но "защита" "КС" с ударом справилась.

На 54-й минуте мяч оказался в сетке самарских ворот, но после проверки судей не был засчитан из-за положения вне игры.

Опасный момент создали "Крылья" на 62-й минуте, но Иван Сергеев не успел к мячу.

На 68-й минуте счёт в матче был открыт — пенальти, назначенный за игру Сергея Божина рукой, реализовал экс-игрок "КС" Александр Соболев. Кстати, он не стал радоваться голу в ворота своей бывшей команды. 1:0 в пользу "Спартака".

До конца матча хозяева поля организовали несколько неплохих атак, но счёт не изменился. Это поражение стало для "Крыльев" вторым на старте сезона.