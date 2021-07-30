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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Спартаку" с минимальным счетом

САМАРА. 30 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 июля, в матче второго тура премьер-лиги "Крылья Советов" сыграли с московским "Спартаком" на стадионе "Солидарность Самара Арена".

Фото: kc-camapa.ru

По сравнению с матчем предыдущего тура, против "Ахмата", в стартовом составе "КС" произошли два изменения. Вместо Данилы Липового вышел Роман Ежов, а вместо Никиты Чернова — Сергей Божин, который играл с капитанской повязкой. Из-за различных повреждений в матче не приняли участие Дмитрий Кабутов, Дмитрий Прищепа и Данила Смирнов.

Зрителей на стадионе из-за ковидных ограничений было не более 500. Группа преданных самарских болельщиков, расположившись на трибуне за воротами, активно поддерживала команду весь матч. Не остались без фанов и москвичи — поддержка "Спартака" в составе примерно 70 человек была ощутима.

Через 25 минут после начала матча "Крылья" произвели вынужденную замену — вместо травмированного Дениса Якубы на поле вышел Данил Пруцев. И спустя шесть минут "Спартак" организовал довольно опасную атаку, которая завершилась ударом Романа Зобнина — мяч прошел недалеко от левой штанги. Через пару минут ответный удар нанес тоже 47-й, только уже в составе "Крыльев" — после удара Сергея Божина мяч также пролетел рядом с левой штангой ворот соперника.

За полминуты до конца первого тайма Антон Зиньковский подбежал к Ивану Ломаеву ругаться, видимо, недовольный тем, что вратарь долго вводит мяч в игру. Конфликт быстро уладил капитан Сергей Божин.

На перерыв команды ушли так и не открыв счёт.

На 48-й минуте "Спартак" разыграл опасный штрафной, назначенный за фол Юрия Горшкова, но "защита" "КС" с ударом справилась.

На 54-й минуте мяч оказался в сетке самарских ворот, но после проверки судей не был засчитан из-за положения вне игры.

Опасный момент создали "Крылья" на 62-й минуте, но Иван Сергеев не успел к мячу.

На 68-й минуте счёт в матче был открыт — пенальти, назначенный за игру Сергея Божина рукой, реализовал экс-игрок "КС" Александр Соболев. Кстати, он не стал радоваться голу в ворота своей бывшей команды. 1:0 в пользу "Спартака".

До конца матча хозяева поля организовали несколько неплохих атак, но счёт не изменился. Это поражение стало для "Крыльев" вторым на старте сезона.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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