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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самарской области к 2023 г. появится проект ремонта дороги "Ульяновск – Самара" - Новая Бинарадка

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный минтранс подыскивает подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную и рабочую документацию на ремонт дороги "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка. Объект расположен в трех районах Самарской области — Красноярском, Елховском и Ставропольском.

Начальная цена контракта составила 14,3 млн рублей. Средства из бюджета региона будут освоены в течение трех лет: 1,43 млн рублей в 2021 г., 7,1 млн рублей — в 2022-м, 5,7 млн рублей — в 2023 г. Работы по контракту должны быть завершены до 1 марта 2023 года.

Общая протяженность ремонтируемого участка составит около 26 километров.

В составе проекта победитель торгов должен будет предусмотреть, при необходимости, замену барьерного и пешеходного ограждения, дорожных знаков, разработать проект полосы отвода.

Кроме того, в изысканиях нужно будет предусмотреть ремонт двух мостов: 54-метрового моста через овраг на км 14+576 дороги и 77-метрового моста через овраг Ермаков Дол на м 24+756 дороги.

Проектирование и ремонт планируется осуществить в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)".

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