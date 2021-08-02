В Самарской области к 2023 г. появится проект ремонта дороги "Ульяновск – Самара" - Новая Бинарадка

Региональный минтранс подыскивает подрядчика, который выполнит инженерные изыскания и подготовит проектную и рабочую документацию на ремонт дороги "Ульяновск — Самара" — Новая Бинарадка. Объект расположен в трех районах Самарской области — Красноярском, Елховском и Ставропольском.
Начальная цена контракта составила 14,3 млн рублей. Средства из бюджета региона будут освоены в течение трех лет: 1,43 млн рублей в 2021 г., 7,1 млн рублей — в 2022-м, 5,7 млн рублей — в 2023 г. Работы по контракту должны быть завершены до 1 марта 2023 года.
Общая протяженность ремонтируемого участка составит около 26 километров.
В составе проекта победитель торгов должен будет предусмотреть, при необходимости, замену барьерного и пешеходного ограждения, дорожных знаков, разработать проект полосы отвода.
Кроме того, в изысканиях нужно будет предусмотреть ремонт двух мостов: 54-метрового моста через овраг на км 14+576 дороги и 77-метрового моста через овраг Ермаков Дол на м 24+756 дороги.
Проектирование и ремонт планируется осуществить в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)".
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.