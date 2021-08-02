В Самарской области расширят перечень налоговых льгот для инвесторов

Правительство Самарской области в лице минэкономразвития внесло на рассмотрение депутатов Самарской губернской думы законодательную инициативу, касающуюся изменений в законе "О налоге на имущество организаций на территории Самарской области".

Законопроект разработан в целях оптимизации определения срока предоставления налоговых льгот и расширения перечня приоритетных видов экономической деятельности, при осуществлении которых инвесторы имеют право на освобождение от уплаты налога на имущество организаций.

Прежняя редакция закона от 2003 г. определяла сроки предоставления налоговых льгот стоимостью инвестпроекта. Новеллой предлагается усовершенствовать данный подход и установить, что срок льготного налогообложения зависит от амортизационной группы основного средства, которое создается при реализации инвестпроекта.

В пояснительной записке отмечается, что для основных средств, относящихся к 3-4 амортизационным группам, налоговая льгота может предоставляться на два года; для средств, относящихся к пятой амортизационной группе, — на три года; к шестой группе — на четыре года; к 7-10 группам — на пять лет.

Подчеркивается, что указанное положение не сужает существующую категорию налогоплательщиков-инвесторов, имеющих право на льготу.

"Согласно действующей редакции закона налогоплательщик для применения льготы должен представить в налоговый орган бизнес-план. При этом инвестиционные проекты, бизнес-планы которых были согласованы, включаются в перечень тех, что имеют право на получение господдержки", — сказано в законопроекте.

Также, проект закона расширяет перечень приоритетных видов экономической деятельности, при осуществлении которых инвесторы могут освобождаться от уплаты имущественного налога.

Ранее, согласно закону от 2003 г., от уплаты налога освобождались организации, осуществляющие инвестиционную деятельность "по приоритетным видам экономической деятельности, — в отношении имущества, созданного, реконструированного, модернизированного или приобретенного в ходе реализации инвестпроекта и предназначенного для его реализации".

Законопроектом дополняется перечень приоритетных видов экономической деятельности таким видом, как "производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе, деятельность по обеспечению их работоспособности".

Отмечается, что со дня вступления новеллы в силу до 31 декабря 2023 года будет установлен переходный период. В течение этого периода налогоплательщики вправе сами выбрать, какой подход к определению срока льготного налогообложения использовать: в зависимости от стоимости инвестпроекта или от амортизационной группы основного средства, создаваемого при реализации инвестпроекта.