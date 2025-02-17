Заявите о своем продукте на всю страну: предприниматели Самарской области примут участие в отраслевых выставках

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" открыли прием заявок от субъектов МСП на участие в крупнейших профильных выставках на территории России в 2025 году. Участие проходит в формате коллективных стендов. Тематические выставки - это эффективная площадка для презентации своей продукции, поиска клиентов и налаживания новых деловых контактов.
В регионе созданы комфортные условия для ведения бизнеса, действует широкий перечень инструментов поддержки: финансовые, налоговые, имущественные, образовательные, услуги по продвижению и др. "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области", - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
Услуга участия в выставках включает в себя аренду выставочной площади для проведения деловых переговоров, застройку коллективного стенда, услуги дизайна и других технических специалистов, а также оплату регистрационных взносов.
"Участие в отраслевых выставках позволяет нашим производителем показать свою продукцию напрямую потенциальным партнерам, обсудить ключевые вопросы и дальнейшее сотрудничество. Мы приглашаем предпринимателей региона подавать заявки и использовать все существующие возможности для развития своего дела", - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
15-16 апреля в МВЦ "Крокус Экспо" (Москва) состоится SobMaExpo - крупнейшая специализированная выставка России по контрактному производству и собственным торговым маркам.
Выставка будет разделена на несколько секторов: продовольственный сектор, непродовольственный сектор, упаковка бренда и дизайн, Organic Mall.
27-30 октября в МВЦ "Крокус Экспо" (Москва) пройдет 28-я международная выставка индустрии гостеприимства "ПИР Экспо".
"ПИР Экспо" - крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa. Ежегодно выставка собирает на одной площадке ведущих производителей и поставщиков продукции, решений и услуг для предприятий индустрии гостеприимства, а также рестораторов и отельеров России и стран СНГ.
Выставка состоит из трех больших тематик, включающих масштабную экспозиционную часть и деловую программу: ресторан, отель, кафе.
"Участие в выставке предоставило нам возможность установить новые деловые контакты - было заполнено более 73 анкет с потенциальными заказчиками, мы познакомились с крупнейшими игроками отрасли и заключили сделки на 2 млн рублей. Сейчас ведем переговоры по двум проектам гостиниц и одному проекту ресторана", - делится итогами участия в выставке "ПИР Экспо-2024" Ольга Куканова, руководитель мебельной фабрики "Corsastyle".
25-27 ноября в КВЦ Экспофорум, в Санкт-Петербурге состоится ПЕТЕРФУД - международная продовольственная выставка Северо-Запада. Это единственная в стране выставка, обеспечивающая экспонентам гарантированный контакт с закупщиками сетей непосредственно на стендах.
Экспозиция будет включать 32 тематические зоны: продукты питания, полуфабрикаты, тара и упаковка, оборудование и склад, логистика и транспорт, сервисы и услуги и др.
"Для предприятий участие в таком мероприятии - это возможность заключить новые контракты, найти партнеров и выйти на новые рынки. Наша компания участвовала в выставке в 2022 году, одним из значимых результатов стало сотрудничество с новыми партнерами, к примеру, крупной сетью из Санкт-Петербурга", - рассказал участник выставки Валерий Миридонов, директор ООО "Основной продукт".
В декабре московский ЦВК Экспоцентр станет местом проведения 37-й выставки-ярмарки народных художественных промыслов России "ЛАДЬЯ". Это единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Выставка проводится в целях поддержки отечественных производителей, совершенствования художественного уровня и мастерства, повышения квалификации специалистов отрасли, популяризации народного искусства.
Реализация мер поддержки бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Уточнить подробности и обсудить подготовку к предстоящим выставкам можно в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?