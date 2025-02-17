Заявите о своем продукте на всю страну: предприниматели Самарской области примут участие в отраслевых выставках

Областное минэкономразвития и региональный центр "Мой бизнес" открыли прием заявок от субъектов МСП на участие в крупнейших профильных выставках на территории России в 2025 году. Участие проходит в формате коллективных стендов. Тематические выставки - это эффективная площадка для презентации своей продукции, поиска клиентов и налаживания новых деловых контактов.

В регионе созданы комфортные условия для ведения бизнеса, действует широкий перечень инструментов поддержки: финансовые, налоговые, имущественные, образовательные, услуги по продвижению и др. "От успешности работы бизнеса зависит развитие Самарской области", - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Услуга участия в выставках включает в себя аренду выставочной площади для проведения деловых переговоров, застройку коллективного стенда, услуги дизайна и других технических специалистов, а также оплату регистрационных взносов.

"Участие в отраслевых выставках позволяет нашим производителем показать свою продукцию напрямую потенциальным партнерам, обсудить ключевые вопросы и дальнейшее сотрудничество. Мы приглашаем предпринимателей региона подавать заявки и использовать все существующие возможности для развития своего дела", - сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

15-16 апреля в МВЦ "Крокус Экспо" (Москва) состоится SobMaExpo - крупнейшая специализированная выставка России по контрактному производству и собственным торговым маркам.

Выставка будет разделена на несколько секторов: продовольственный сектор, непродовольственный сектор, упаковка бренда и дизайн, Organic Mall.

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27-30 октября в МВЦ "Крокус Экспо" (Москва) пройдет 28-я международная выставка индустрии гостеприимства "ПИР Экспо".

"ПИР Экспо" - крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии HoReCa. Ежегодно выставка собирает на одной площадке ведущих производителей и поставщиков продукции, решений и услуг для предприятий индустрии гостеприимства, а также рестораторов и отельеров России и стран СНГ.

Выставка состоит из трех больших тематик, включающих масштабную экспозиционную часть и деловую программу: ресторан, отель, кафе.

"Участие в выставке предоставило нам возможность установить новые деловые контакты - было заполнено более 73 анкет с потенциальными заказчиками, мы познакомились с крупнейшими игроками отрасли и заключили сделки на 2 млн рублей. Сейчас ведем переговоры по двум проектам гостиниц и одному проекту ресторана", - делится итогами участия в выставке "ПИР Экспо-2024" Ольга Куканова, руководитель мебельной фабрики "Corsastyle".

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25-27 ноября в КВЦ Экспофорум, в Санкт-Петербурге состоится ПЕТЕРФУД - международная продовольственная выставка Северо-Запада. Это единственная в стране выставка, обеспечивающая экспонентам гарантированный контакт с закупщиками сетей непосредственно на стендах.

Экспозиция будет включать 32 тематические зоны: продукты питания, полуфабрикаты, тара и упаковка, оборудование и склад, логистика и транспорт, сервисы и услуги и др.

"Для предприятий участие в таком мероприятии - это возможность заключить новые контракты, найти партнеров и выйти на новые рынки. Наша компания участвовала в выставке в 2022 году, одним из значимых результатов стало сотрудничество с новыми партнерами, к примеру, крупной сетью из Санкт-Петербурга", - рассказал участник выставки Валерий Миридонов, директор ООО "Основной продукт".

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В декабре московский ЦВК Экспоцентр станет местом проведения 37-й выставки-ярмарки народных художественных промыслов России "ЛАДЬЯ". Это единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране. Выставка проводится в целях поддержки отечественных производителей, совершенствования художественного уровня и мастерства, повышения квалификации специалистов отрасли, популяризации народного искусства.

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Реализация мер поддержки бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Уточнить подробности и обсудить подготовку к предстоящим выставкам можно в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211 или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.