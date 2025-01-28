Самарские власти предоставят нефтяникам новые налоговые льготы

Организации, занимающиеся добычей, переработкой нефтепродуктов и их продажей, смогут получить в Самарской области инвестиционный налоговый вычет. Соответствующий законопроект приняла во вторник, 28 января, губернская дума.

Представляя инициативу депутатам, министр финансов Самарской области Ольга Собещанская отметила, что данные организации нуждаются в поддержке, так как находятся в непростой ситуации, в том числе из-за санкций, что влияет на цены на бензин.

"Эти компании являются стратегическими. Они имеют критическую инфраструктуру для реализации топлива, для добычи нефти. Сегодня их продукция востребована в РФ как никогда. В этой связи запланированы достаточно большие проекты по модернизации оборудования, особенно в нефтепереработке. В течение пяти лет компании собираются вложить в свои заводы более 800 млрд рублей", - отметила министр.

По ее словам, на территории Самарской области добывается 16 млн тонн нефти. Регион является вторым в стране по объемам нефтепереработки. На предприятиях работает более 20 тыс. сотрудников.

"Чтобы поддержать компании, мы предлагаем льготы по налогу на прибыль, а именно - установить возможность применения налогового вычета в случае инвестирования средств в модернизацию производства при ставке не менее 13,5%. Зачесть в налоговый вычет можно будет 50% от объема расходов. Еще одно условие: оборудование, в которое вкладываются инвестиции, должно не менее пяти лет находиться на территории Самарской области и являться налогооблагаемой базой по налогу на имущество", - объяснила Ольга Собещанская.

Законопроект также предусматривает изменение налога на прибыль для этих организаций. Ранее для них действовала нулевая ставка, теперь же ее установят на уровне 1,1%, что составляет половину ставки, установленной Налоговым кодексом РФ.

У депутатов возникло немало вопросов к министру, в том числе о том, смогут ли нефтяники в качестве ответного шага гарантировать, что стоимость бензина в Самарской области не увеличится. По словам министра, этот вопрос не входит в контур закона, но есть данные о том, что в рамках инвестиционной программы предусматривается расширение сети АЗС на территории региона.

Также глава минфина сообщила, что налоговых льгот запросили производители химических и минеральных удобрений. Обращение находится на рассмотрении.