Самарские власти предоставят нефтяникам новые налоговые льготы

Организации, занимающиеся добычей, переработкой нефтепродуктов и их продажей, смогут получить в Самарской области инвестиционный налоговый вычет. Соответствующий законопроект приняла во вторник, 28 января, губернская дума.
Представляя инициативу депутатам, министр финансов Самарской области Ольга Собещанская отметила, что данные организации нуждаются в поддержке, так как находятся в непростой ситуации, в том числе из-за санкций, что влияет на цены на бензин.
"Эти компании являются стратегическими. Они имеют критическую инфраструктуру для реализации топлива, для добычи нефти. Сегодня их продукция востребована в РФ как никогда. В этой связи запланированы достаточно большие проекты по модернизации оборудования, особенно в нефтепереработке. В течение пяти лет компании собираются вложить в свои заводы более 800 млрд рублей", - отметила министр.
По ее словам, на территории Самарской области добывается 16 млн тонн нефти. Регион является вторым в стране по объемам нефтепереработки. На предприятиях работает более 20 тыс. сотрудников.
"Чтобы поддержать компании, мы предлагаем льготы по налогу на прибыль, а именно - установить возможность применения налогового вычета в случае инвестирования средств в модернизацию производства при ставке не менее 13,5%. Зачесть в налоговый вычет можно будет 50% от объема расходов. Еще одно условие: оборудование, в которое вкладываются инвестиции, должно не менее пяти лет находиться на территории Самарской области и являться налогооблагаемой базой по налогу на имущество", - объяснила Ольга Собещанская.
Законопроект также предусматривает изменение налога на прибыль для этих организаций. Ранее для них действовала нулевая ставка, теперь же ее установят на уровне 1,1%, что составляет половину ставки, установленной Налоговым кодексом РФ.
У депутатов возникло немало вопросов к министру, в том числе о том, смогут ли нефтяники в качестве ответного шага гарантировать, что стоимость бензина в Самарской области не увеличится. По словам министра, этот вопрос не входит в контур закона, но есть данные о том, что в рамках инвестиционной программы предусматривается расширение сети АЗС на территории региона.
Также глава минфина сообщила, что налоговых льгот запросили производители химических и минеральных удобрений. Обращение находится на рассмотрении.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?