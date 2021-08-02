Тольяттинца заподозрили в "продаже" водительских прав

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.