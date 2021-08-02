Экс-начальник МУ МВД "Сызранское" Андрей Гусаров получил семь лет колонии

В Самарской области суд вынес приговор экс-начальнику МУ МВД "Сызранское" Андрею Гусарову. Его признали виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В феврале 2019 г. Гусаров заключил с ООО договор на перемещение, хранение на спецстоянках и возврат задержанного МВД транспорта. При этом организация предоставляла эти услуги бесплатно, так как расходы подрядчика должны были оплачивать хозяева автомобилей. Таким образом, доход ООО напрямую зависел от количества задержанных машин.

Кроме того, с сентября 2019 г. по июнь 2020 г. Гусаров получил через посредника 850 тыс. руб. (часть от взятки 900 тыс. руб.) за увеличение числа заявок на эвакуацию автомобилей. Для этого начальник МУ МВД должен был дать указания подчиненным. Также взятка должна была гарантировать заключение аналогичного договора на новый срок и общее покровительство.

Суд назначил Гусарову семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 4,25 млн рублей. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор еще не вступил в законную силу.