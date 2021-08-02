Экс-начальник МУ МВД "Сызранское" Андрей Гусаров получил семь лет колонии

В Самарской области суд вынес приговор экс-начальнику МУ МВД "Сызранское" Андрею Гусарову. Его признали виновным в получении крупной взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
В феврале 2019 г. Гусаров заключил с ООО договор на перемещение, хранение на спецстоянках и возврат задержанного МВД транспорта. При этом организация предоставляла эти услуги бесплатно, так как расходы подрядчика должны были оплачивать хозяева автомобилей. Таким образом, доход ООО напрямую зависел от количества задержанных машин.
Кроме того, с сентября 2019 г. по июнь 2020 г. Гусаров получил через посредника 850 тыс. руб. (часть от взятки 900 тыс. руб.) за увеличение числа заявок на эвакуацию автомобилей. Для этого начальник МУ МВД должен был дать указания подчиненным. Также взятка должна была гарантировать заключение аналогичного договора на новый срок и общее покровительство.
Суд назначил Гусарову семь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 4,25 млн рублей. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!