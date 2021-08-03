Максим Глушенков заявлен за "Крылья Советов" на матчи РПЛ

Во вторник, 3 августа, "Крылья Советов" внесли в заявку нападающего Максима Глушенкова.
Форвард сможет принять участие в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против тульского "Арсенала".
За "Крылья" Максим будет играть под 15-м номером.
Во вторник, 3 августа, "Крылья Советов" внесли в заявку нападающего Максима Глушенкова.
Форвард сможет принять участие в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против тульского "Арсенала".
За "Крылья" Максим будет играть под 15-м номером.
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Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?