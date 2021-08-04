Дело об убийстве школьницы в Самарской области передано в центральный аппарат СК РФ

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки (ст. 105 УК РФ) в Самарской области передано на расследование в центральный аппарат.