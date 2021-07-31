Подполковника, обвиняемого в убийстве школьницы в Петра Дубраве, оставили под арестом на месяц

В субботу, 31 июля, в Самарском районном суде рассмотрели ходатайство предварительного следствия об аресте бывшего полицейского, обвиняемого в умышленном убийстве несовершеннолетней жительницы п. Петра Дубрава.

42-летний подполковник был накануне уволен из МВД, где служил по контракту, заключенному в 2014 году. Сам Антон Безчетвертев, написавший явку с повинной, против ареста не возражал и частично был согласен с предъявленным обвинением по части 2 статьи 105 УК РФ.

Показаний на допросах он не давал, ссылаясь на статью 51 Конституции. Федеральный судья Любовь Коваленко санкционировала обвиняемому содержание под стражей до 30 сентября.

Напомним, поздним вечером 29 июля в п.Петра Дубрава обнаружен труп девушки с множественными ножевыми ранения шеи. По показаниям очевидцев подозреваемый вскоре был задержан.

Как стало известно на заседании, расследование приняла к производству группа следователей 3-го отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР.

У обвиняемого на иждивении трое детей, младший 2020 года рождения. Говорить о них из-за решетки Бесчетвертев не мог, так как его душили слезы.

Потерпевшим по делу признан отец погибшей, так как ее матери нет в живых.