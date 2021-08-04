Самарастат: за год зарплаты в регионе выросли на 8,6%

Среднемесячная заработная плата сотрудников организаций в мае-2021 составила 42594 рубля. По сравнению с маем 2020 г. рост составил 8,6%, передает Самарастат.
По отношению к январю-маю 2020 года в аналогичном периоде текущего года зарплаты в регионе увеличились на 7,3%.
В топ-5 самых оплачиваемых вошли профессии, связанные со сферами добычи полезных ископаемых (66593 рубля), финансовая и страховая деятельность (62894 рубля), профессиональная, научная и техническая деятельность (60139 руб.), деятельность в области информации и связи (58351 руб.), а также транспортировка и хранение (52358 рублей).
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.