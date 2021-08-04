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Общество

Самарастат: за год зарплаты в регионе выросли на 8,6%

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Среднемесячная заработная плата сотрудников организаций в мае-2021 составила 42594 рубля. По сравнению с маем 2020 г. рост составил 8,6%, передает Самарастат.

По отношению к январю-маю 2020 года в аналогичном периоде текущего года зарплаты в регионе увеличились на 7,3%.

В топ-5 самых оплачиваемых вошли профессии, связанные со сферами добычи полезных ископаемых (66593 рубля), финансовая и страховая деятельность (62894 рубля), профессиональная, научная и техническая деятельность (60139 руб.), деятельность в области информации и связи (58351 руб.), а также транспортировка и хранение (52358 рублей).

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ужас

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