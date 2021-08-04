Матч "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Евгений Кукуляк

Матч 3-го тура Тинькофф РПЛ 2020/21 "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Евгений Кукуляк.

Ему будут ассистировать Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург); резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара); VAR – Анатолий Жабченко (Краснодар); AVAR – Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); делегат – Сергей Кочетов (Нижний Новгород).

Игра состоится в субботу, 7 августа, в 18:30 в Туле.

Кукляк обслуживал три матча "Крыльев" в ФНЛ и один в РПЛ. Два из них завершились победой, а два - поражением.