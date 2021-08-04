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Футбол Спорт

Матч "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Евгений Кукуляк

САМАРА. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 3-го тура Тинькофф РПЛ 2020/21 "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Евгений Кукуляк.

Ему будут ассистировать Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Ермаков (Санкт-Петербург); резервный судья – Кирилл Силантьев (Самара); VAR – Анатолий Жабченко (Краснодар); AVAR – Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); делегат – Сергей Кочетов (Нижний Новгород).

Игра состоится в субботу, 7 августа, в 18:30 в Туле. 

Кукляк обслуживал три матча "Крыльев" в ФНЛ и один в РПЛ. Два из них завершились победой, а два - поражением. 

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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