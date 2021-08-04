Тольяттинец продал арендованный гараж

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Прокуратура Комсомольского района Тольятти утвердила обвинительное заключение по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с причинением значительного ущерба"). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.