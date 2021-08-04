В Самаре ведут доследственную проверку из-за падения подростка в колодец

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В Самаре сотрудники СУ СК РФ по Самарской области ведут доследственную проверку из-за ЧП, в котором пострадал ребенок, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области