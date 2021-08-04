Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону

Глава региона Дмитрий Азаров принял решение об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в ДТП с туристическим автобусом в Турции. 1 млн руб. выплатят семьям погибших в аварии, 500 тыс. — тяжело пострадавшим, 200 тыс. руб. – получившим травмы средней и легкой степени тяжести. Средства выделят из резервного фонда губернатора Самарской области.

Напомним, ДТП произошло 2 августа в провинции Анталья. По предварительным данным, водитель автобуса с туристами, которые ехали в аэропорт, не справился с управлением, после чего автомобиль пересек разделительную линию, вылетел на встречную полосу и перевернулся. В автобусе находилось 22 туриста, все — жители Самарской области. В результате аварии три человека погибли, пять получили тяжелые травмы.

Поручению Дмитрия Азарова действует областной оперативный штаб в связи с ЧП на территории турецкой провинции Анталья. Областные власти находятся на прямой связи и взаимодействуют с МИД РФ, Минздравом РФ, Ростуризмом, компанией-перевозчиком "Интурист".

Генконсульство России в Анталии при взаимодействии со страховой компанией занимается подготовкой документов для репатриации тел погибших. Проводится работа по доставке на родину жителей региона, которых выписали из турецкого госпиталя и чье состояние не вызывает опасений у врачей.