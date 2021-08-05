Полицейские помогли потерявшемуся под Самарой ребенку

В Самарской области инспекторы ДПС, старшие лейтенанты полиции Ринат Сулейманов и Александр Бирюков помогли заблудившемуся 12-летнему мальчику. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В районе пос. Алексеевка на самарской обводной дороге они заметили ребенка, который один шел по обочине навстречу потоку машин, был явно чем-то напуган и плакал.

Мальчик сказал, что должен был доехать на автобусе к бабушке на дачу в с. Старосемейкино, но по ошибке сел в другой автобус. Когда выяснилось, что транспорт едет по незнакомой дороге, он решил выйти на ближайшей остановке. Мальчик растерялся и пошел пешком вдоль дороги. Он позвонил бабушке, которая должна была его встретить, рассказал, что потерялся, но не смог объяснить, где находится. Спросить дорогу было не у кого, и никто из водителей не остановился при виде одиноко идущего ребенка.

Полицейские сами связались с бабушкой мальчика, узнали адрес ее дачного массива и на служебном автомобиле за 20 минут отвезли ребенка по нужному адресу.