В Самару прибывает сопредседатель ОНФ Елена Шмелева

В четверг, 5 августа, в Самарскую область с рабочим визитом приедет сопредседатель Центрального штаба, руководитель Образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева.

В программе пребывания запланировано посещение нескольких образовательных учреждений, в том числе спортивной школы олимпийского резерва № 17 в Самаре, Центра технического творчества детей "НОВАпарк" в Новокуйбышевске, технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти.

В ходе поездки, как сообщает пресс-служба ОНФ, обсудят вопросы раннего развития и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области естественнонаучных дисциплин, искусства, спорта и технического творчества, а также реализацию модели непрерывного педагогического образования.

На площадке регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега" состоится круглый стол с экспертами из образовательной среды, представителями школ РАН, учениками и их родителями.

Все предложения в части развития системы образования, полученные в ходе визита в Самару, будут рассмотрены и могут быть сформированы в качестве законодательных инициатив.