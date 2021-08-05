16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" вылетел из Кубка России по футболу Матч "Крыльев Советов" с "Арсеналом" рассудит Евгений Кукуляк Максим Глушенков заявлен за "Крылья Советов" на матчи РПЛ "Крылья Советов" уступили "Спартаку" с минимальным счетом На матч "Крылья Советов" – "Спартак" пустят не более 500 человек

Футбол Спорт

"Акрон" вылетел из Кубка России по футболу

ТОЛЬЯТТИ. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ФК "Акрон" потерпели поражение в Красноярске от местного "Енисея" и выбыл из Кубка России.

Голы: 1:0 Иванов (42), 2:0 Скворцов (53), 2:1 Бабаев (65)

Нереализованный пенальти: Делькин (23, вратарь)

"Енисей" (Красноярск): Ребров, Масловский, Кичин, Рукас, Феррейра (Песиков, 46), Зотов, Иванов (Комков, 75), Надольский (Ломакин, 75), Ланин, Лаук (Сухомлинов, 36), Скворцов (Саная, 66)

"Акрон" (Тольятти): Волков, Зуев, Рогач, Сагуткин (Гираев, 72), Килин (Чистяков, 57), Савичев, Чудин, Потапов (Песегов, 46), Палиенко, Майрович (Бабаев, 61), Делькин (Базелюк, 56)

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5