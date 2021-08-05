"Акрон" вылетел из Кубка России по футболу

ФК "Акрон" потерпели поражение в Красноярске от местного "Енисея" и выбыл из Кубка России.
Голы: 1:0 Иванов (42), 2:0 Скворцов (53), 2:1 Бабаев (65)
Нереализованный пенальти: Делькин (23, вратарь)
"Енисей" (Красноярск): Ребров, Масловский, Кичин, Рукас, Феррейра (Песиков, 46), Зотов, Иванов (Комков, 75), Надольский (Ломакин, 75), Ланин, Лаук (Сухомлинов, 36), Скворцов (Саная, 66)
"Акрон" (Тольятти): Волков, Зуев, Рогач, Сагуткин (Гираев, 72), Килин (Чистяков, 57), Савичев, Чудин, Потапов (Песегов, 46), Палиенко, Майрович (Бабаев, 61), Делькин (Базелюк, 56)
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?