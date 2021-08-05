Правоохранители нашли 38 кустов конопли во дворе сельчанина из Самарской области

В Богатовском районе возбудили уголовное дело по факту культивирования наркосодержащих растений, сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с мая по июль 2021 г. местный житель во дворе своего дома в с. Богатое выращивал 38 кустов конопли.