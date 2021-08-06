Минтранс объявил торги на разработку проектов по ремонту дорог в нескольких районах Самарской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области разыграет несколько лотов, в соответствии с которыми нужно подготовить проектную и рабочую документацию на ремонт дорог в нескольких районах региона.

Первый лот касается разработки проекта по ремонту дороги Богдановка — Зуевка — "Самара — Оренбург" на участке км 14+400 — км 28+400, расположенной в Нефтегорском районе. Начальная цена контракта составляет 9,8 млн рублей.

В проекте необходимо предусмотреть работы по ремонту двух мостов: 50-метрового моста через реку Ветлянка на км 19+328 и 45-метрового — через реку Ветлянка на км 23+682. Подрядчик должен выполнить изыскания до 17 февраля 2023 года.

Второй опубликованный лот — на ремонт дороги "Самара — Оренбург" — Первокоммунарский на участке км 0+000 — км 17+063 в Алексеевском районе. Начальная цена контракта — 8,5 млн рублей. Работы нужно завершить до 27 февраля 2023 года.

Последний из представленных лотов — на капитальный ремонт дороги Самара — Новокуйбышевск на участке км 18+700 — км 25+500, расположенной в Волжском районе. На разработку изысканий выделено 6,2 млн рублей.

В проекте подрядчик должен предусмотреть работы по капремонту 50-метрового моста через ручей на км 19+647, а завершить изыскания необходимо до 6 июля 2022 года.

Основанием для проектирования указанных объектов является госпрограмма "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)".