Минтранс объявил торги на разработку проектов по ремонту дорог в нескольких районах Самарской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области разыграет несколько лотов, в соответствии с которыми нужно подготовить проектную и рабочую документацию на ремонт дорог в нескольких районах региона.
Первый лот касается разработки проекта по ремонту дороги Богдановка — Зуевка — "Самара — Оренбург" на участке км 14+400 — км 28+400, расположенной в Нефтегорском районе. Начальная цена контракта составляет 9,8 млн рублей.
В проекте необходимо предусмотреть работы по ремонту двух мостов: 50-метрового моста через реку Ветлянка на км 19+328 и 45-метрового — через реку Ветлянка на км 23+682. Подрядчик должен выполнить изыскания до 17 февраля 2023 года.
Второй опубликованный лот — на ремонт дороги "Самара — Оренбург" — Первокоммунарский на участке км 0+000 — км 17+063 в Алексеевском районе. Начальная цена контракта — 8,5 млн рублей. Работы нужно завершить до 27 февраля 2023 года.
Последний из представленных лотов — на капитальный ремонт дороги Самара — Новокуйбышевск на участке км 18+700 — км 25+500, расположенной в Волжском районе. На разработку изысканий выделено 6,2 млн рублей.
В проекте подрядчик должен предусмотреть работы по капремонту 50-метрового моста через ручей на км 19+647, а завершить изыскания необходимо до 6 июля 2022 года.
Основанием для проектирования указанных объектов является госпрограмма "Развитие транспортной системы Самарской области (2014–2025 годы)".
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.