Молодого тольяттинца подозревают в обмане пенсионера

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего студента. Его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 71-летний тольяттинец. К нему домой пришел неизвестный и представился продавцом очков. После непродолжительного разговора парень уговорил пенсионера купить очки за 4 тыс. рублей. При этом потерпевший дал коммивояжеру свой мобильник и попросил молодого человека перевести нужную сумму через банковское приложение. Когда продавец ушел, пенсионер увидел, что с его счета списали 20 тыс. рублей.

Полицейские отследили счет, на который перевели средства, и задержали подозреваемого. Студент признал вину.