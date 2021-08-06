Стало известно, где построят бисквитную фабрику в Тольятти

В Тольятти появится фабрика по производству бисквитных мучных изделий. Распоряжение о создании масштабного инвестиционного проекта опубликовано на сайте правительства Самарской области и подписано губернатором Дмитрием Азаровым.

Под возведение "Фабрики бисквита" планируется выделить участок площадью 76,3 тыс. кв метров на ул. Куйбышева в Тольятти. В соответствии с опубликованным документом, орган МСУ, уполномоченный распоряжаться земельными участками, должен обеспечить ООО участком в аренду без проведения торгов.

Напомним, планы о возможном строительстве фабрики появились около года назад. Тогда ее предполагалось возвести на ул. Магистральной, на въезде в Комсомольский район Тольятти. В городской думе оценили перспективы появления нового объекта: более 250 новых рабочих мест, а также свыше 1,3 млрд рублей инвестиций.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Фабрика бисквита" основано 5 августа 2019 г. и зарегистрировано в Тольятти, генеральный директор — Дмитрий Рябов (является директором ООО "Кико Сервис"), совладелец Василий Посохов (выступает также совладельцем ООО "ТД "Кико Экспо", ООО "ТД "Кинельский кондитер" (ликвидировано в декабре 2019 г.). По данным ФНС за 2019 год доходы компании — 26 тыс. рублей, расходы — 146 тыс. рублей, уставный капитал — 20 млн рублей. За последний год численность сотрудников возросла с 1 до 22 человек.

Основной вид деятельности ООО — производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения.